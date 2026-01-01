Rodiathèque 65 ans de rock britannique Salle ducreux Maîche
Rodiathèque 65 ans de rock britannique
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 21:30:00
65 ans de Pop rock britannique ! So British my dear !
Entrée libre et gratuite. Organisé par la Bibliothèque de Maîche en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Doubs et la Rodia. .
Salle ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliotheque@mairie-maiche.fr
