Rodiathèque British touch 2de partie Salle ducreux Maîche
Rodiathèque British touch 2de partie Salle ducreux Maîche jeudi 22 janvier 2026.
Rodiathèque British touch 2de partie
Salle ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22 21:00:00
Date(s) :
2026-01-22
Un voyage en sons et en images au cœur de l’une des scènes les plus influentes de l’histoire de la musique ! Des Beatles à Artic Monkeys, de la pop flamboyante des années 60 au rock alternatif des années 2000, le Royaume Uni a façonné des générations entières d’artistes et de fans à travers le monde. Venez ouvrir grand vos oreilles, et place à la musique ! .
Salle ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliotheque@mairie-maiche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rodiathèque British touch 2de partie
L’événement Rodiathèque British touch 2de partie Maîche a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER