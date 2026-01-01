Rodiathèque British touch 2de partie Salle ducreux Maîche

Rodiathèque British touch 2de partie

Salle ducreux Chemin de la Canissière Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 19:00:00

fin : 2026-01-22 21:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Un voyage en sons et en images au cœur de l’une des scènes les plus influentes de l’histoire de la musique ! Des Beatles à Artic Monkeys, de la pop flamboyante des années 60 au rock alternatif des années 2000, le Royaume Uni a façonné des générations entières d’artistes et de fans à travers le monde. Venez ouvrir grand vos oreilles, et place à la musique ! .

Salle ducreux Chemin de la Canissière Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliotheque@mairie-maiche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rodiathèque British touch 2de partie

L’événement Rodiathèque British touch 2de partie Maîche a été mis à jour le 2026-01-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER