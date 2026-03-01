Rodiathèque Chemin de la Canissière Maîche

Rodiathèque

Chemin de la Canissière Bibliothèque Louis Pergaud Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 20:45:00

Date(s) :

2026-03-12

La Bibliothèque vous invite à poursuivre sa plongée musicale au cœur du rock anglais

venez (re)découvrir l’histoire et les sons de cette époque à travers une écoute commentée et partagée par Nicolas Sauvage

En partenariat avec La Rodia et la Médiathèque Départementale du Doubs

Un moment chaleureux à vivre ensemble, entre curieux, passionnés de musique, petits et grands, et amoureux de belles découvertes .

Chemin de la Canissière Bibliothèque Louis Pergaud Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 18 61 bibliothequemaiche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rodiathèque

L’événement Rodiathèque Maîche a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER