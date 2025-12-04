Rodin. Dessins libres Musée Rodin Paris

Rodin. Dessins libres

Musée Rodin 77 rue de Varenne Paris Paris

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Le billet donne accès aux collections permanentes présentées dans l’hôtel Biron, au jardin de sculptures ainsi qu’à l’exposition temporaire en cours.

Début : Lundi 2025-12-13

fin : 2025-03-01

2025-12-13

Du 13 décembre 2025 au 1er mars 2026, le musée Rodin à Paris vous invite à explorer l’univers intime du maître à travers une exposition exceptionnelle consacrée à ses dessins libres, entre audace et sensibilité.

English :

From December 13, 2025 to March 1, 2026, the Musée Rodin in Paris invites you to explore the intimate world of the master through an exceptional exhibition of his free drawings, a blend of audacity and sensitivity.

