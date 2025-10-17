RODIN – SALLE EURYTHMIE Montauban

RODIN Début : 2025-10-17 à 20:30. Tarif : – euros.

RODINBallet Julien LestelInspiré par le magistral sculpteur Auguste Rodin, le chorégraphe Julien Lestel se projette autour du mouvement qui se dégage de toutes ses œuvres et explore dans cette création chorégraphique les questions de l’impulsion, de l’envol, de la gravité et de l’équilibre.

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82