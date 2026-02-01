Rodolphe Lauretta – Kreolia Le Baiser Salé Paris

D’abord nourri de reggae puis de P-Funk, il a façonné en plus de trente ans de carrière un art singulier de l’hybridation, donnant naissance à un style qu’il revendique comme un « futur-jazz créole ».

Dans une transe sophistiquée harmoniquement et rythmiquement, sa musique fait dialoguer jazz et musiques créoles, soca, mazurka, futur-funk, hip-hop et broken beat, pour un groove puissant.

Cette esthétique s’incarne pleinement dans son projet Kreolia, lancé en 2021. L’album, riche de titres marquants, rend également hommage à Roy Hargrove et revisite avec éclat Haïti d’Alain Jean-Marie. Une fusion fluide, sans frontières, fidèle à l’esprit des musiques actuelles.

Avec KREOLIA II, Rodolphe Lauretta entouré de quatre brillants musiciens, pousse encore plus loin l’expérience et explore de nouveaux territoires où soca, mazurka et musiques traditionnelles trouvent un écrin jazz et groove. Une aventure musicale libre et dansante, présentée ici en avant-première, dont l’album paraîtra en 2026.

Saxophoniste et flûtiste à l’audace reconnue, le guyano-martiniquais Rodolphe Lauretta déploie une musique marquée par ses cultures plurielles

Le jeudi 12 mars 2026

de 21h00 à 23h59

payant Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

