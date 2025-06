Rodrigo via Le Greco Exposition TOLEDO séries – Bellefont-La Rauze 14 juin 2025 16:00

Pour mémoire, dans l’œuvre peint attribué à El Greco, on ne compte que deux tableaux représentant Toledo, sa ville d’adoption où il est devenu célèbre.

Il s’agit de la Vista de Toledo (Vue de Tolède, 1597/1599) et de l’emblématique Vista y Plano de Toledo (Vue et Plan de Tolède, 1610/1614).

Alors qu’en 2005, Jean-Pierre Rodrigo réalise une première série de onze variations d’après le second tableau d’El Greco, c’est la première vue de la ville qui l’inspire en 2020, seule œuvre qui, exempte de tout personnage, a pour sujet le paysage de la ville et se trouve à l’origine d’une suite toujours en cours, comptant aujourd’hui 70 peintures, collages et agrafages.

Rodrigo, dans cette suite de variations où dominent les tons froids, notamment les bleus et les verts, reprend invariablement la composition de l’œuvre avec le Castillo de San Servando, le Puente de Alcántara et enfin, l’Alcázar dominant la ville des trois cultures par sa position et son histoire.

Selon le peintre, la puissante identité culturelle de l’Alcázar s’est imposée comme point de repère architectural dans la construction de ses compositions. Parmi les divers éléments pris en compte dans la réalisation de celles-ci, Rodrigo souligne la présence d’une trouée dans le ciel mouvementé de la Vista de Toledo d’El Greco, qui éclaire la ville de manière surnaturelle et comparable au célèbre Transparente de la cathédrale de Tolède, ou encore,la pente de la colline vers le fleuve Tage, dramatiquement accentuée par El Greco…

Parmi les raisons qui ont amené Jean-Pierre Rodrigo à entreprendre cette suite de variations d’après la Vista de Toledo, il y avait le projet de prolonger la première série réalisée en 2005. Cependant, il lui arrive de penser que le dernier épisode dramatique de la longue histoire de l’Alcázar, lors du siège mené par les républicains contre les nationalistes retranchés dans l’édifice au début de la Guerre civile espagnole, siège qui s’est achevé par la défaite symbolique du camp républicain, a pu faire partie de ces raisons, ne serait-ce qu’en filigrane ou en écho…

Rodrigo via Le Greco, est le titre du texte de Luc Rigal dans le catalogue TOLEDO séries qui accompagne l’exposition de Jean-Pierre Rodrigo à La Grange de Saint-Michel de Cours.

Rodrigo via Le Greco, et non l’inverse précise l’auteur en adressant un clin d’œil au musicien, car comme dans les impros de jazz, le thème est porteur de l’expression, il n’en est pas la finalité . Preuve en sera faite lors de la visite de cette exposition, chaque nouvelle variation ayant amené le peintre à prendre le contre-pied de la précédente, à l’exemple de ce qui se pratique en jazz dans le développement d’improvisations successives.

L’exposition sera ouverte :

– du 14 au 29 Juin les vendredis, samedis et dimanches de 16 à 19 heures,

– sur rendez-vous au 06 42 69 96 55 les autres jours jusqu’au 14 Juillet. .

La Grange

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie +33 6 42 69 96 55

English :

For the record, only two of the paintings attributed to El Greco depict his adopted hometown of Toledo, where he became famous.

These are the Vista de Toledo (View of Toledo, 1597/1599) and the emblematic Vista y Plano de Toledo (View and Plan of Toledo, 1610/1614).

In 2005, Jean-Pierre Rodrigo created a first series of eleven variations based on El Greco’s second painting, but it was the first view of the city that inspired him in 2020, the only work that, devoid of any figures, took the cityscape as its subject, and was at the origin of a suite that is still in progress, today comprising 70 paintings, collages and staples.

In this series of variations, dominated by cool tones, especially blues and greens, Rodrigo invariably repeats the composition of the work, with the Castillo de San Servando, the Puente de Alcántara and, finally, the Alcázar dominating the city of the « three cultures » by virtue of its position and history.

According to the painter, the Alcázar’s powerful cultural identity became an architectural landmark in the construction of his compositions. Among the various elements taken into account in the realization of these works, Rodrigo highlights the presence of a hole in the turbulent sky of El Greco’s Vista de Toledo, which illuminates the city in a supernatural way comparable to the famous « Transparente » of Toledo Cathedral, or the slope of the hill towards the Tagus River, dramatically accentuated by El Greco…

One of the reasons that led Jean-Pierre Rodrigo to undertake this series of variations based on the Vista de Toledo was to extend the first series created in 2005. However, he sometimes thinks that the last dramatic episode in the Alcázar’s long history, the siege led by the Republicans against the Nationalists entrenched in the building at the start of the Spanish Civil War, which ended in the symbolic defeat of the Republican camp, may have been one of these reasons, if only as a watermark or echo…

Rodrigo via Le Greco, is the title of Luc Rigal’s text in the « TOLEDO séries » catalog accompanying Jean-Pierre Rodrigo’s exhibition at La Grange de Saint-Michel de Cours.

« Rodrigo via Le Greco, and not the other way round? says the author, winking at the musician, because? as in jazz impros, the theme is the bearer of expression, not the end of it. Proof of this will be seen during your visit to this exhibition, as each new variation has led the painter to take the opposite tack to the previous one, following the example of what is practised in jazz in the development of successive improvisations.

German :

Zur Erinnerung: In dem El Greco zugeschriebenen gemalten Werk gibt es nur zwei Gemälde, die seine Wahlheimat Toledo zeigen, in der er berühmt wurde.

Es handelt sich um die Vista de Toledo (Ansicht von Toledo, 1597/1599) und das emblematische Vista y Plano de Toledo (Ansicht und Plan von Toledo, 1610/1614).

Während Jean-Pierre Rodrigo 2005 eine erste Serie von elf Variationen nach El Grecos zweitem Gemälde schuf, war es 2020 die erste Stadtansicht, die ihn zu diesem einzigen Werk inspirierte, das, frei von jeglichen Figuren, die Landschaft der Stadt zum Thema hatte und den Ursprung einer noch immer andauernden Fortsetzung bildete, die heute 70 Gemälde, Collagen und Heftklammern umfasst.

In dieser Folge von Variationen, in denen kalte Töne, insbesondere Blau- und Grüntöne, dominieren, greift Rodrigo ausnahmslos die Komposition des Werkes mit dem Castillo de San Servando, der Puente de Alcántara und schließlich dem Alcázar auf, der die Stadt der « drei Kulturen » aufgrund seiner Lage und Geschichte dominiert.

Dem Maler zufolge hat sich die mächtige kulturelle Identität des Alcázar als architektonischer Bezugspunkt beim Aufbau seiner Kompositionen durchgesetzt. Unter den verschiedenen Elementen, die bei der Gestaltung der Alcázaras berücksichtigt wurden, hebt Rodrigo das Vorhandensein eines Lochs im bewegten Himmel von El Grecos Vista de Toledo hervor, das die Stadt auf übernatürliche Weise beleuchtet und mit dem berühmten « Transparente » der Kathedrale von Toledo vergleichbar ist, oder auch das Gefälle des Hügels zum Fluss Tajo, das von El Greco dramatisch betont wird…

Jean-Pierre Rodrigo hatte unter anderem den Plan, seine erste Serie von Variationen der Vista de Toledo aus dem Jahr 2005 fortzusetzen. Allerdings kam ihm der Gedanke, dass die letzte dramatische Episode in der langen Geschichte des Alcázar, die Belagerung der im Gebäude verschanzten Nationalisten durch die Republikaner zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs, die mit einer symbolischen Niederlage der republikanischen Seite endete, zu diesen Gründen gehört haben könnte, und sei es auch nur als Unterton oder Echo…

Rodrigo via Le Greco, ist der Titel des Textes von Luc Rigal im Katalog « TOLEDO séries », der die Ausstellung von Jean-Pierre Rodrigo in La Grange de Saint-Michel de Cours begleitet.

rodrigo via Le Greco, und nicht umgekehrt », erklärt der Autor mit einem Augenzwinkern gegenüber dem Musiker, denn wie bei den Jazzimprovisationen ist das Thema Träger des Ausdrucks, aber nicht dessen Ziel ». Der Beweis dafür wird beim Besuch dieser Ausstellung erbracht, denn jede neue Variation hat den Maler dazu veranlasst, die Gegenposition zur vorherigen einzunehmen, wie es im Jazz bei der Entwicklung von aufeinanderfolgenden Improvisationen üblich ist.

Italiano :

Per la cronaca, dei dipinti attribuiti a El Greco, solo due raffigurano Toledo, la sua patria d’adozione dove divenne famoso.

Si tratta della Vista de Toledo (Veduta di Toledo, 1597/1599) e dell’emblematica Vista y Plano de Toledo (Veduta e pianta di Toledo, 1610/1614).

Nel 2005 Jean-Pierre Rodrigo ha realizzato una prima serie di undici variazioni sul secondo quadro di El Greco, ma è la prima veduta della città che lo ha ispirato nel 2020: si tratta dell’unica opera in cui il paesaggio della città, privo di figure, è il soggetto, e costituisce la base di una serie di lavori ancora in corso, che attualmente comprende 70 dipinti, collage e graffette.

In questa serie di variazioni, dominate da toni freddi, soprattutto blu e verdi, Rodrigo ripete invariabilmente la composizione dell’opera, con il Castillo de San Servando, il Puente de Alcántara e, infine, l’Alcázar che domina la città delle « tre culture » in virtù della sua posizione e della sua storia.

Secondo il pittore, la potente identità culturale dell’Alcázar divenne un punto di riferimento architettonico nella costruzione delle sue composizioni. Tra i vari elementi presi in considerazione nella creazione delle sue composizioni, Rodrigo sottolinea la presenza di un buco nel cielo turbolento della Vista de Toledo di El Greco, che illumina la città in modo soprannaturale, paragonabile al famoso « Transparente » della Cattedrale di Toledo, o il pendio della collina verso il fiume Tago, drammaticamente accentuato da El Greco…

Uno dei motivi che hanno spinto Jean-Pierre Rodrigo a intraprendere questa serie di variazioni sulla Vista de Toledo è stato quello di ampliare la prima serie realizzata nel 2005. Tuttavia, a volte pensa che l’ultimo drammatico episodio della lunga storia dell’Alcázar, durante l’assedio condotto dai repubblicani contro i nazionalisti trincerati nell’edificio all’inizio della guerra civile spagnola, assedio che si concluse con la sconfitta simbolica dello schieramento repubblicano, possa essere stato uno di quei motivi, anche solo come filo conduttore o eco…

Rodrigo via El Greco è il titolo del testo di Luc Rigal nel catalogo della collana TOLEDO, che accompagna la mostra di Jean-Pierre Rodrigo a La Grange de Saint-Michel de Cours.

rodrigo via El Greco, e non viceversa », dice l’autore, con un cenno al musicista, perché « come nell’improvvisazione jazzistica, il tema è il veicolo dell’espressione, non il suo fine ». La prova di ciò sarà visibile durante la visita a questa mostra, poiché ogni nuova variazione ha portato il pittore a prendere la strada opposta alla precedente, seguendo l’esempio di ciò che si pratica nel jazz nello sviluppo di improvvisazioni successive.

Espanol :

Que conste que, de los cuadros atribuidos a El Greco, sólo hay dos que representen Toledo, su patria de adopción, donde se hizo famoso.

Se trata de la Vista de Toledo (1597/1599) y de la emblemática Vista y Plano de Toledo (1610/1614).

En 2005, Jean-Pierre Rodrigo realizó una primera serie de once variaciones sobre el segundo cuadro de El Greco, pero fue la primera vista de la ciudad la que le inspiró en 2020. Se trata de la única obra en la que el paisaje de la ciudad es el tema, sin ninguna figura, y fue el punto de partida de una serie de obras que sigue en curso y que actualmente comprende 70 cuadros, collages y grapas.

En esta serie de variaciones, dominadas por tonos fríos, especialmente azules y verdes, Rodrigo repite invariablemente la composición de la obra, con el Castillo de San Servando, el Puente de Alcántara y, finalmente, el Alcázar dominando la ciudad de las « tres culturas » en virtud de su posición e historia.

Según el pintor, la poderosa identidad cultural del Alcázar se convirtió en un hito arquitectónico en la construcción de sus composiciones. Entre los diversos elementos tenidos en cuenta en la creación de sus composiciones, Rodrigo destaca la presencia de un agujero en el cielo turbulento de la Vista de Toledo de El Greco, que ilumina la ciudad de forma sobrenatural, comparable al famoso « Transparente » de la Catedral de Toledo, o la pendiente de la colina hacia el río Tajo, dramáticamente acentuada por El Greco…

Una de las razones que llevaron a Jean-Pierre Rodrigo a emprender esta serie de variaciones sobre la Vista de Toledo fue prolongar la primera serie realizada en 2005. Sin embargo, a veces piensa que el último episodio dramático de la larga historia del Alcázar, durante el asedio dirigido por los republicanos contra los nacionales atrincherados en el edificio al comienzo de la Guerra Civil española, asedio que terminó con la derrota simbólica del bando republicano, puede haber formado parte de estas razones, aunque sólo sea como un hilo o un eco…

Rodrigo vía El Greco es el título del texto de Luc Rigal en el catálogo de la serie TOLEDO, que acompaña la exposición de Jean-Pierre Rodrigo en La Grange de Saint-Michel de Cours.

rodrigo vía El Greco, y no al revés », dice el autor, en un guiño al músico, porque « como en la improvisación del jazz, el tema es el vehículo de expresión, no el fin de la misma ». La prueba de ello se podrá comprobar durante la visita a esta exposición, ya que cada nueva variación ha llevado al pintor a tomar el camino inverso al anterior, siguiendo el ejemplo de lo que se practica en el jazz en el desarrollo de sucesivas improvisaciones.

