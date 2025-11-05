Rody raconte… Bibliothèque Treffieux

Rody raconte…

Bibliothèque 2 Place Saint-Grégoire Treffieux Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 16:00:00

fin : 2025-11-05 17:00:00

Date(s) :

2025-11-05

… à la bibliothèque de Treffieux

Rody Balèj, habitant de Treffieux propose un parcours de trois rendez-vous autour des contes certains mercredis après-midi.

Gratuit

À partir de 5 ans

Sur inscription .

Bibliothèque 2 Place Saint-Grégoire Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

… at the Treffieux library

German :

… in der Bibliothek von Treffieux

Italiano :

… alla biblioteca Treffieux

Espanol :

… en la biblioteca Treffieux

L’événement Rody raconte… Treffieux a été mis à jour le 2025-10-28 par Pays Erdre Canal Forêt