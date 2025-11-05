Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rody raconte… Bibliothèque Treffieux

Rody raconte… Bibliothèque Treffieux mercredi 5 novembre 2025.

Rody raconte…

Bibliothèque 2 Place Saint-Grégoire Treffieux Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 16:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00

2025-11-05

… à la bibliothèque de Treffieux
Rody Balèj, habitant de Treffieux propose un parcours de trois rendez-vous autour des contes certains mercredis après-midi.

Gratuit
À partir de 5 ans
Sur inscription   .

Bibliothèque 2 Place Saint-Grégoire Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65  bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

… at the Treffieux library

German :

… in der Bibliothek von Treffieux

Italiano :

… alla biblioteca Treffieux

Espanol :

… en la biblioteca Treffieux

