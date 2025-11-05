Rody raconte… Bibliothèque Treffieux
Rody raconte… Bibliothèque Treffieux mercredi 5 novembre 2025.
Rody raconte…
Bibliothèque 2 Place Saint-Grégoire Treffieux Loire-Atlantique
… à la bibliothèque de Treffieux
Rody Balèj, habitant de Treffieux propose un parcours de trois rendez-vous autour des contes certains mercredis après-midi.
Gratuit
À partir de 5 ans
Sur inscription .
Bibliothèque 2 Place Saint-Grégoire Treffieux 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr
English :
… at the Treffieux library
German :
… in der Bibliothek von Treffieux
Italiano :
… alla biblioteca Treffieux
Espanol :
… en la biblioteca Treffieux
