Rogaine des Ruthènes course d’orientation géante !

Montrozier Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La Rogaine des Ruthènes est une course d’orientation géante, à courir seul ou en équipe de 2 à 5 !

Munis uniquement d’une carte et d’une boussole, choisissez vos itinéraires et testez votre sens de l’orientation.

L’objectif est de marquer un maximum de points en poinçonnant des balises disséminées dans le village de Gages, sur le Causse Comtal et dans les Palanges.

Plusieurs format de courses sont proposés 2H/4H/8H avec des départs respectifs à 14h30/ 13H 8H45.

Cette chasse à la balise est ouverte à tous adultes et enfants, débutants ou confirmés.

Tous les participants doivent être inscrits, sauf les enfants de moins de 6 ans qui, accompagnés, peuvent participer sous l’entière responsabilité de leur parent.

Les enfants de 6 à 12 ans doivent être accompagnés d’un concurrent majeur qui s’engage à rester avec lui tout au long de l’épreuve.



Tarifs 10 euros adultes 6 euros ados de 12 à 18 ans 5 euros enfants de de 12 ans + licence FFCO (3 euros) + location de puce électronique (1 euro).

Inscriptions et renseignement sur le site suivant https://raid12.wixsite.com/raidaventureaveyron .

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 6 08 90 27 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rogaine des Ruthènes is a giant orienteering race, to be run alone or in teams of 2 to 5!

L’événement Rogaine des Ruthènes course d’orientation géante ! Montrozier a été mis à jour le 2026-02-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)