Roger Christlen

11 rue de l’église Bernolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2026-01-01 03:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon du 31 décembre 2025

Réveillon du 31 décembre 2025

Menu 5 plats 75 € avec l’orchestre Madison Top .

11 rue de l’église Bernolsheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 84 98 01 prestataire.gourmand@gmail.com

English :

New Year’s Eve, December 31, 2025

German :

Silvester am 31. Dezember 2025

Italiano :

Capodanno, 31 dicembre 2025

Espanol :

Nochevieja, 31 de diciembre de 2025

L’événement Roger Christlen Bernolsheim a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau