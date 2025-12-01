Roger Christlen Bernolsheim
Roger Christlen Bernolsheim mercredi 31 décembre 2025.
Roger Christlen
11 rue de l’église Bernolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-31 20:00:00
fin : 2026-01-01 03:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon du 31 décembre 2025
Réveillon du 31 décembre 2025
Menu 5 plats 75 € avec l’orchestre Madison Top .
11 rue de l’église Bernolsheim 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 84 98 01 prestataire.gourmand@gmail.com
English :
New Year’s Eve, December 31, 2025
German :
Silvester am 31. Dezember 2025
Italiano :
Capodanno, 31 dicembre 2025
Espanol :
Nochevieja, 31 de diciembre de 2025
L’événement Roger Christlen Bernolsheim a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau