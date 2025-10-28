Roger Roger concert pop Théâtre des Copiaus Chagny
Roger Roger concert pop Théâtre des Copiaus Chagny dimanche 8 mars 2026.
Roger Roger concert pop
Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Roger Roger
dimanche 8 mars | 16 h
Roger Roger c’est LE groupe Pop de Dijon !
Plus qu’un gros mot culturel, la pop c’est un état d’esprit ! Fun et décontracté le groupe ne s’impose aucune limite et explore aussi bien Pink que M en passant par Taylor Swift, Stevie Wonder, Queen, et même les Bee Gees ! Le groupe dopé aux couleurs acides n’a peur de rien et vous fait faire un 360° musical grâce à des medleys et mash-ups qui vous mettent K.O !
Chez Roger Roger on est Pop et c’est tout… et c’est bien ! .
Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr
English : Roger Roger concert pop
German : Roger Roger concert pop
Italiano :
Espanol :
L’événement Roger Roger concert pop Chagny a été mis à jour le 2025-10-28 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)