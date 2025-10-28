Roger Roger concert pop Théâtre des Copiaus Chagny

Roger Roger concert pop

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny Saône-et-Loire

Roger Roger

dimanche 8 mars | 16 h

Roger Roger c’est LE groupe Pop de Dijon !

Plus qu’un gros mot culturel, la pop c’est un état d’esprit ! Fun et décontracté le groupe ne s’impose aucune limite et explore aussi bien Pink que M en passant par Taylor Swift, Stevie Wonder, Queen, et même les Bee Gees ! Le groupe dopé aux couleurs acides n’a peur de rien et vous fait faire un 360° musical grâce à des medleys et mash-ups qui vous mettent K.O !

Chez Roger Roger on est Pop et c’est tout… et c’est bien ! .

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr

