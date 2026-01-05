Rogg’one Roggenhouse

Rogg’one Roggenhouse samedi 9 mai 2026.

Rogg’one

Roggenhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 16:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Différentes courses à pieds 10km, 5km, marche nordique et les courses enfants (baby athlé, éveil athlé, poussins et benjamins).
Il y en a pour tous les goûts.
Après l’effort, concert plein air dès 20h.
Restauration dès 18h (barbecue, bar à salades…).   .

Roggenhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rogg’one Roggenhouse a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach