Rogg’one

Roggenhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-05-09 16:30:00

fin : 2026-05-09

Différentes courses à pieds 10km, 5km, marche nordique et les courses enfants (baby athlé, éveil athlé, poussins et benjamins).

Il y en a pour tous les goûts.

Après l’effort, concert plein air dès 20h.

Restauration dès 18h (barbecue, bar à salades…). .

Roggenhouse 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 27 14

