ROH LA TRAVIATA 2026 Cinés Palace Épinal
ROH LA TRAVIATA 2026 Cinés Palace Épinal jeudi 12 février 2026.
ROH LA TRAVIATA 2026 Jeudi 12 février 2026, 19h45 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-12T19:45:00+01:00 – 2026-02-12T23:45:00+01:00
Fin : 2026-02-12T19:45:00+01:00 – 2026-02-12T23:45:00+01:00
Tarif moins de 26 ans / Adhèrent BAF : 13€ uniquement en caisse
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0329#showmovie?id=RR94T »}]
L’opéra au cinéma Cinés Palace ROH LA TRAVIATA 2026