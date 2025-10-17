ROH SIEGFRIED 2026 Cinés Palace Épinal
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T14:00:00+01:00 – 2026-04-27T19:30:00+01:00
Fin : 2026-04-27T14:00:00+01:00 – 2026-04-27T19:30:00+01:00
Tarif moins de 26 ans / Adhèrent BAF : 13€ uniquement en caisse
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0329#showmovie?id=RDGX9 »}]
L’opéra au cinéma Cinés Palace ROH SIEGFRIED 2026