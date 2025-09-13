Rohan en fête Salle de la Belle Étoile Rohan

Deux jours d’animations pour tous concerts, marché artianal, ateliers bien-être, animations au plan d’eau, témoignage inspirant. Fest-noz le samedi soir. Randonnées et courses nature le dimanche matin.

Venez vivre, partager et soutenir une belle cause !

– Des concerts profitez d’un concert en live de chants de marins et de blues avec Ronan One Man Band Blues et Guillaume Yaouank.

– Témoignage d’Olympe « L’humour m’a sauvé la vie » Cette jeune femme pétillante en rétablissement des TCA vous partage son expérience. Entrez dans un monde de paillettes où l’énergie et l’humour sont au rendez-vous.

– Ateliers découverte Prenez un moment pour vous et découvrez la réflexologie, la psychomotricité, la diététique, la photographie, l’art-thérapie, la pair-aidance, la sophrologie, l’hypnothérapie.

– Un marché local et artisanal Venez rencontrer nos 20 exposants miel, thé, épices, pain, déco, bijoux, accessoires, etc…

– Animations autour du plan d’eau canoë kayak, jeux bretons, balade à poney, maquillage.

Buvette et restauration sur place.

Bénéfices pour la lutte contre les Troubles du Comportement Alimentaire. .

Salle de la Belle Étoile Rue de la Belle Étoile Rohan 56580 Morbihan Bretagne +33 6 30 61 04 62

