Roland Babaud-Dulac : Soirée Remember Number One – 27 Septembre 2025 Le Moulin Taillecourt

Soirée Remember Number One le 27 septembre au Moulin de Taillecourt. DJ Roland Babaud-Dulac, résident du club de 1997 à 2008, revient pour 5h de mix live. Infos : 06 28 56 05 63.

Le samedi 27 septembre, le Moulin de Taillecourt devient la scène d’un événement marquant : la soirée « Remember Number One ». Ce rendez-vous musical propose un retour vers une époque qui a profondément marqué la vie nocturne de la région.

Au centre de cette soirée, un nom résonne avec force : Roland Babaud-Dulac, DJ résident historique du Number One de Giromagny entre 1997 et 2008.

### Le Number One : un lieu mythique des nuits régionales : Un club devenu légende

Le Number One de Giromagny fut, pendant plus d’une décennie, un haut lieu des musiques électroniques et de la fête.

Il a accueilli :

* des milliers de passionnés venus de France et de Suisse,

* des soirées marquées par des ambiances uniques,

* une communauté fidèle qui a construit ses souvenirs autour de sa piste de danse.

L’établissement se distinguait par :

* une programmation musicale exigeante,

* une ambiance intergénérationnelle,

* une identité forte, entretenue par ses DJs résidents.

* La mémoire d’un lieu vivant

Aujourd’hui encore, le Number One reste gravé dans la mémoire collective. Évoquer son nom, c’est rappeler des nuits de découvertes sonores, d’amitiés nouées et d’expériences partagées.

### Roland Babaud-Dulac : un DJ au cœur de l’histoire : Un résident historique

De 1997 à 2008, Roland Babaud-Dulac a façonné l’âme musicale du Number One. Chaque week-end, il a assuré la continuité d’un style, mélangeant rigueur technique et sensibilité artistique.

**Un style identifiable**

Le travail de Roland Babaud-Dulac se caractérise par :

* des sélections soignées, adaptées aux énergies de la piste,

* un équilibre entre puissance et mélodie,

* une progression réfléchie, construisant des sets comme de véritables voyages.

**Une reconnaissance collective**

Pour beaucoup, le nom de Roland Babaud-Dulac reste associé aux plus belles années du club. Sa carrière témoigne d’une fidélité à un lieu, à un public et à une identité musicale.

### La soirée Remember Number One : Un retour attendu

Le samedi 27 septembre, Roland Babaud-Dulac proposera un set de cinq heures en mix live, de 23 heures à 6 heures.

Ce format long permet :

* une immersion complète,

* une reconstitution fidèle des nuits du Number One,

* une expérience musicale continue, sans coupures artificielles.

**Un programme construit**

La sélection musicale sera composée :

* de titres emblématiques joués entre 1997 et 2008,

* de morceaux choisis pour prolonger l’esprit du Number One,

* d’une ligne artistique fidèle à son identité.

**Une ambiance fédératrice**

Cette soirée s’adresse à :

* les anciens habitués, désireux de retrouver leurs souvenirs,

* les amateurs de musiques électroniques, en quête d’un set construit et cohérent,

* les curieux, intéressés par la découverte d’un patrimoine sonore.

Un événement à forte dimension symbolique

### La présence de Monsieur Aldo Zaretti

Monsieur Aldo Zaretti, propriétaire historique du Number One, sera présent.

Sa participation souligne :

* l’importance de ce retour,

* la volonté de préserver la mémoire du club,

* la reconnaissance envers Roland Babaud-Dulac.

* Un partenariat franco-suisse

* L’événement bénéficie du soutien de partenaires transfrontaliers :

* le restaurant Chalets de Montvoie,

* l’Hôtel de la Gare de Porrentruy.

Ce partenariat illustre les liens historiques entre la Franche-Comté et la Suisse, deux territoires réunis autour de la culture nocturne.

Informations pratiques

Date : samedi 27 septembre

Lieu : Le Moulin, 1 rue de la Croisée, Taillecourt (25400)

Horaires : 23h – 6h

DJ : Roland Babaud-Dulac

Invité spécial : Monsieur Aldo Zaretti

Partenaires : Chalets de Montvoie et Hôtel de la Gare de Porrentruy

Réservations et infos : 06 28 56 05 63

### Transmission et mémoire ! Plus qu’une simple soirée

Cette soirée Remember Number One ne se réduit pas à une célébration festive. Elle porte un message de transmission.

À travers son set, Roland Babaud-Dulac transmet :

* une manière d’écouter,

* une façon de vivre la musique,

* une mémoire sonore encore active.

* Une reconnaissance

L’événement est aussi l’occasion de reconnaître le rôle de Roland Babaud-Dulac comme acteur culturel régional. Il n’est pas seulement un DJ, mais aussi un témoin et un passeur d’histoire.

La soirée Remember Number One représente bien plus qu’un événement ponctuel.

Elle est :

* un hommage à un club emblématique,

* une reconnaissance pour Roland Babaud-Dulac,

* une célébration de la mémoire collective.

En réunissant passé et présent, France et Suisse, souvenirs et nouvelles expériences, ce rendez-vous s’inscrit dans la continuité d’une histoire culturelle riche.

Le samedi 27 septembre au Moulin de Taillecourt marquera une étape importante pour la reconnaissance de Roland Babaud-Dulac et pour la valorisation de tout un patrimoine musical.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T22:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T06:00:00.000+02:00

0628560563 https://www.instagram.com/le_moulin_25/

Le Moulin 1 Rue de la Croisée, 25400 Taillecourt Gare-Naille-Arbletiers-Cantons Taillecourt 25400 Doubs