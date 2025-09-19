ROLAND CRISTAL – ALBI – ATHANOR Albi

ROLAND CRISTAL – ALBI Début : 2025-09-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Roland Cristal en concert à Albi le vendredi 19 septembre 2025 avec Pollux Asso ! Ses productions techno Lo-fi uniques fusionnent des samples internet avec des voix de son enfance, le tout porté par des rythmes simples et percutants. Préparez-vous à un retour aux sources de la teuf le vendredi 19 septembre 2025 !

ATHANOR PLACE EDMOND CANET 81000 Albi 81