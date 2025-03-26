ROLAND MAGDANE – AUDITORIUM MEGACITE Amiens
ROLAND MAGDANE – AUDITORIUM MEGACITE Amiens dimanche 11 janvier 2026.
ROLAND MAGDANE Début : 2026-01-11 à 17:00. Tarif : – euros.
MATEX PRODUCTIONS PRESENTE : ROLAND MAGDANECLAP DE FIN – TOURNEE D’ADIEU Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour. Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité. La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN sera la tournée d’adieu. NE LE RATEZ PAS
AUDITORIUM MEGACITE AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80