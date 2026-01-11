ROLAND MAGDANE BEST OF 50 ANS DE CARRIERE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 43 – 43 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Roland Magdane fête avec vous ses 50 ans de carrière. Tous ses sketchs cultes réunis en un seul spectacle Deux heures de rires pour revivre tous ses plus grands succès. Ne serait-ce pas le dernier spectacle de Roland Magdane avant de tirer sa révérence ?????? Nous ferait-il la surprise d’un clap de fin ??????

Spectacle du 11 janvier 2026 reporté au 15 mars 2026

Roland Magdane fête avec vous ses 50 ans de carrière. Tous ses sketchs cultes réunis en un seul spectacle Deux heures de rires pour revivre tous ses plus grands succès. Ne serait-ce pas le dernier spectacle de Roland Magdane avant de tirer sa révérence ?????? Nous ferait-il la surprise d’un clap de fin ??????

Spectacle du 11 janvier 2026 reporté au 15 mars 2026 .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roland Magdane celebrates 50 years in the business. All his cult sketches in one show Two hours of laughter to relive all his greatest hits. Could this be Roland Magdane?s last show before retiring ?????? A surprise finale ??????

January 11, 2026 show postponed to March 15, 2026

L’événement ROLAND MAGDANE BEST OF 50 ANS DE CARRIERE Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS