ROLAND MAGDANE – BEST OF 50 ANS – SALLE W Woustviller

ROLAND MAGDANE – BEST OF 50 ANS – SALLE W Woustviller samedi 4 octobre 2025.

ROLAND MAGDANE – BEST OF 50 ANS Début : 2025-10-04 à 20:30. Tarif : – euros.

CLAP DE FIN – TOURNEE D’ADIEUDepuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour. Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité.La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN sera la tournée d’adieu.NE LE RATEZ PAS

SALLE W 24 RUE DE NANCY 57915 Woustviller 57