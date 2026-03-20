Roland Magdane Clap de fin (Tournée d’adieu) REPORT DU 29/03/26 Gare du Midi Biarritz
Roland Magdane Clap de fin (Tournée d’adieu) REPORT DU 29/03/26 Gare du Midi Biarritz mardi 17 novembre 2026.
Roland Magdane Clap de fin (Tournée d’adieu) REPORT DU 29/03/26
Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
REPORT DU 29/03/2026
Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour.
Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité.
La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN sera la tournée d’adieu.
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Gare du Midi 23 avenue Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Roland Magdane Clap de fin (Tournée d’adieu) REPORT DU 29/03/26
L’événement Roland Magdane Clap de fin (Tournée d’adieu) REPORT DU 29/03/26 Biarritz a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Biarritz