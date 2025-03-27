ROLAND MAGDANE – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer
ROLAND MAGDANE – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer dimanche 1 mars 2026.
ROLAND MAGDANE Début : 2026-03-01 à 17:00. Tarif : – euros.
MATEX PRODUCTIONS PRESENTE : ROLAND MAGDANECLAP DE FIN – TOURNEE D’ADIEU Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour. Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité. La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN sera la tournée d’adieu. NE LE RATEZ PAS
L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62