ROLAND MAGDANE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ROLAND MAGDANE Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

MATEX PRODUCTIONS PRESENTE : ROLAND MAGDANEJ’ai écrit des dizaines de lettres à ma mère …mais je n’en n’écrirai qu’une seule à mon public.Une lettre pour tous ceux qui m’ont fidèlement suivi pendant 50 ans. Je sais que je fais partie de votre famille depuis un demi-siècle et que j’ai été pendant toutes ces années comme un bon copain qu’on aime bien retrouver pour rigoler et passer une bonne soirée.J’ai moi-même passé des moments de fous rires merveilleux avec vous mais à présent je vais prendre un repos bien mérité ! Votre présence à mes côtés pendant toute ma carrière m’a fait traverser la vie comme un enfant ! J’ai joué dans toutes les villes de France également en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis.. Quel privilège de passer sa vie à jouer !Je sais que ce bonheur je vous le dois et je vous en remercie très sincèrement mais je vais laisser la place aux jeunes ! 2026 SERA LA TOURNEE D’ADIEU. Je vous donne donc rendez-vous pour ces derniers spectacles en public. Mais bien que cette tournée soit la dernière, ne pensez pas que je vais disparaître ! Nous allons garder le contact à travers les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez me retrouver régulièrement. Je vous ferai rire à distance, je vous le promets ! Je n’ai pas fini de m’amuser car je veux continuer à jouer pour le restant de mes jours et nous n’avons pas fini de rire !A BIENTOT POUR CETTE TOURNEE D’ADIEU !Roland Magdane

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69