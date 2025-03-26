Roland Magdane – Roland Magdane – Clap de fin – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz

Roland Magdane – Roland Magdane – Clap de fin Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

J’ai écrit des dizaines de lettres à ma mère …mais je n’en n’écrirai qu’une seule à mon public.Une lettre pour tous ceux qui m’ont fidèlement suivi pendant 50 ans. Je sais que je fais partie de votre famille depuis un demi-siècle et que j’ai été pendant toutes ces années comme un bon copain qu’on aime bien retrouver pour rigoler et passer une bonne soirée.J’ai moi-même passé des moments de fous rires merveilleux avec vous mais à présent je vais prendre un repos bien mérité ! Votre présence à mes côtés pendant toute ma carrière m’a fait traverser la vie comme un enfant ! J’ai joué dans toutes les villes de France également en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis.. Quel privilège de passer sa vie à jouer !Je sais que ce bonheur je vous le dois et je vous en remercie très sincèrement mais je vais laisser la place aux jeunes ! 2026 SERA LA TOURNEE D’ADIEU. Je vous donne donc rendez-vous pour ces derniers spectacles en public.Mais bien que cette tournée soit la dernière, ne pensez pas que je vais disparaître ! Nous allons garder le contact à travers les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez me retrouver régulièrement. Je vous ferai rire à distance, je vous le promets ! Je n’ai pas fini de m’amuser car je veux continuer à jouer pour le restant de mes jours et nous n’avons pas fini de rire !A BIENTOT POUR CETTE TOURNEE D’ADIEU !Roland Magdane

METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57