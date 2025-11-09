Roland Sogny, piano Église Saint-Merry Paris
Roland Sogny, piano Église Saint-Merry Paris dimanche 9 novembre 2025.
Roland Sogny
Medecin généraliste, maître de stage, enseignant à la faculté de médecine, Roland Sogny a aussi étudié le piano avec une élève d’Alfred Cortot et de Claudio Arrau
Aujourd’hui retraité, il a constitué un répertoire de pièces choisies dans les domaines classique, jazz et variété .
Il se produit notamment dans le cadre d’associations,d’hôpitaux (AP-HP)
Un moment musical avec Roland Sogny au piano.
Le dimanche 09 novembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-9-novembre-2025-roland-sogny-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org