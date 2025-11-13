Rolando Luna et Constant Despres – When Classical meets Jazz Le Pin Galant Mérignac

Rolando Luna et Constant Despres – When Classical meets Jazz Le Pin Galant Mérignac jeudi 13 novembre 2025.

Rolando Luna et Constant Despres – When Classical meets Jazz Jeudi 13 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T20:30:00 – 2025-11-13T22:00:00

Fin : 2025-11-13T20:30:00 – 2025-11-13T22:00:00

Un piano, deux génies, quatre mains : l’addition parfaite pour un concert magistral réunissant sur scène Rolando Luna, légende du jazz cubain et Constant Despres, prodige du piano classique. Un duo irrésistible et hors norme pour une partition sans fausse note.

Quand le classique du jeune Constant Despres (il n’a pas 20 ans) rencontre le jazz du pianiste du mythique Buena Vista Social Club cela fait… des étincelles musicales !

Si l’origine de leur aventure commune tient au hasard, la suite s’écrit rapidement et l’évidence du duo s’impose. Entre Rolando Luna – pianiste reconnu comme l’un des plus brillants de sa génération, aussi à l’aise avec le jazz qu’avec la musique classique, virtuose de l’improvisation – et Constant Despres, musicien passionné, prodige de formation classique qui cumule les plus grands prix depuis ses 14 ans, le courant passe d’emblée. Sur scène, ils marient les répertoires, enrichissant les jeux de chacun, débordant de créativité et d’énergie dans une fraternité exaltante.

Immanquable !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2753 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Un piano, deux génies, quatre mains : l’addition parfaite pour un concert magistral réunissant sur scène Rolando Luna, légende du jazz cubain et Constant Despres, prodige du piano classique. concert piano