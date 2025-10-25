Rolex Paris Masters Paris La Défense Arena Nanterre

Rolex Paris Masters Paris La Défense Arena Nanterre samedi 25 octobre 2025.

Rolex Paris Masters

Paris La Défense Arena 99 jardins de l'Arche Nanterre Hauts-de-Seine

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-25

Venez encourager les meilleurs joueurs du monde dans une ambiance incroyable.

Paris La Défense Arena 99 jardins de l’Arche Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 1 47 43 51 11

English :

Come and cheer on the world’s best players in an incredible atmosphere.

German :

Feuern Sie die besten Spieler der Welt in einer unglaublichen Atmosphäre an.

Italiano :

Venite a fare il tifo per i migliori giocatori del mondo in un’atmosfera incredibile.

Espanol :

Venga a animar a los mejores jugadores del mundo en un ambiente increíble.

