ROLIBALL Ferrère

Le ROLIBALL a été créé en Chine au début des années 1990 par le Pr. Bai Rong de Jinzhong (Shanxi).

Connu à l’origine sous le nom de Taiji Rou Li Qiu balle souple et forte du taiji , le jeu est basé sur le principe de l’alternance du yin et du yang à travers des mouvements de balancement et de rotation du corps.

Le ROLIBALL utilise une raquette spéciale à tamis souple, associée avec une balle lestée celle-ci est connectée à la raquette par la force centrifuge que vous générez avec des mouvements circulaires.

English :

ROLIBALL was created in China in the early 1990s by Prof. Bai Rong of Jinzhong (Shanxi).

Originally known as Taiji Rou Li Qiu ( soft, strong taiji ball ), the game is based on the principle of alternating yin and yang through body swinging and rotation.

ROLIBALL uses a special racket with a flexible screen, combined with a weighted ball: the ball is connected to the racket by the centrifugal force you generate with circular movements.

