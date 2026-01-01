ROLLER DANSE BACK TO 2000’S GYMNASE MONTAUDRAN Toulouse

ROLLER DANSE BACK TO 2000’S

GYMNASE MONTAUDRAN Chemin Carrosse Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-10 18:30:00

fin : 2026-01-10 23:00:00

2026-01-10

Préparez vos plus beaux looks des années 2000 et remontez le temps pour une soirée ROLLER ultra-fun !

Enfilez vos plus beaux vêtements et enfilez vos rollers !

Au programme

– 17h Galette des Rois Réservée aux adhérents remise des nouveaux t-shirts Roulez Rose 19h Auberge espagnole Chacun apporte un petit quelque chose à partager !

– 18h30 à 23h Roller Danse spéciale Back to 2000’s (Britney, Usher, Daft Punk, Shakira… Vous allez avoir du glitter, du baggy, du fluo et du fun !)

Plus d’informations sur sur le site internet de Roulez Rose. .

Put on your best 2000s looks and step back in time for an ultra-fun ROLLER party!

