Roller Derby (côté Records) Supersonic Records Paris

mercredi 12 novembre 2025.

Supersonic Records présente…

Roller Derby en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/wfd62fa1d0de

ROLLER DERBY

(dreampop · Hambourg, GER)

Roller Derby n’est pas seulement le nom d’un sport de roller féministe, mais aussi celui d’un duo dream pop originaire de Hambourg, formé en 2020. Mélangeant des mélodies 60s et des textures nostalgiques 80s avec de la pop indie moderne, Roller Derby crée un son à la fois onirique et percutant. La voix aérienne de Philine Meyer se déploie avec aisance sur le jeu de guitare chaleureux et mélodique de Manuel Romero Soria.

Ayant joué à guichets fermés dans toute l’Europe ces dernières années, Roller Derby s’est également produit dans des festivals renommés tels que Reeperbahn Festival, TGE et SXSW (États-Unis).

Avec When The Night Comes, Roller Derby livre un 1er album qui puise sa force dans la subtilité et la profondeur émotionnelle. Produit par Moses Schneider (Pixies), ce disque combine un son international à une esthétique DIY charmante. À travers 10 titres, le groupe crée une atmosphère mélancolique et rêveuse, évoquant les meilleurs moments d’Alvvays, Beach House et Mazzy Star.

« Le duo dream-pop Roller Derby brille sur son premier album. Ces morceaux transportent grâce à des voix éthérées, une poésie mélancolique et un mélange captivant de synth-pop des années 80 et de dreamgaze contemporain, faisant de When The Night Comes un premier album impressionnant. » – KEXP

« Brillante dream pop inspirée des années 80 » – Rolling Stone

ÉCOUTER

https://orcd.co/whenthenightcomes

REGARDER

https://www.youtube.com/c/RollerDerbyBand

AIMER

https://www.instagram.com/rollerderbyband

———————————

Mercredi 12 Novembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15.50€ / 19€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

de 20h00 à 23h00

payant Prévente : 15.50 EUR Tout public.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

