Roller Derby Tarbes Championnat de France N1 TARBES Tarbes

Roller Derby Tarbes Championnat de France N1

TARBES 65 Rue Jacques Duclos Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Le Roller Derby Tarbes a le plaisir d’accueillir la 1ère étape du Championnat de France de roller derby N1 Zone 3 !

Venez encourager les équipes pour 8 matchs sensationnels.

Samedi 13 décembre

10h • All Stars (Montpellier) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)

12h15 • Cannibals Marmots (Grenoble) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 • All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)

16h45 • Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)

19h • Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

Dimanche 14 décembre

10h • Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Cannibals Marmots (Grenoble)

12h15 • All Stars (Montpellier) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 • Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)

Buvette et restauration sur place (option végétarienne)

Accès PMR

.

TARBES 65 Rue Jacques Duclos Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Roller Derby Tarbes is delighted to host the 1st stage of the French Roller Derby Championship N1 Zone 3!

Come and cheer on the teams for 8 sensational matches.

Saturday, December 13th

10h ? All Stars (Montpellier) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)

12h15 ? Cannibals Marmots (Grenoble) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)

16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)

19h ? Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

Sunday, December 14th

10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Cannibals Marmots (Grenoble)

12h15 ? All Stars (Montpellier) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)

Refreshment bar and on-site catering (vegetarian option)

PRM access

German :

Roller Derby Tarbes freut sich, die 1. Etappe der französischen Roller Derby-Meisterschaft N1 Zone 3 auszurichten!

Kommen Sie und feuern Sie die Teams in 8 sensationellen Spielen an.

Samstag, den 13. Dezember

10h ? All Stars (Montpellier) vs. Harpies Braqueuses (Pibrac)

12h15 ? Cannibals Marmots (Grenoble) vs. Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)

16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)

19h ? Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

Sonntag, 14. Dezember

10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs. Cannibals Marmots (Grenoble)?

12h15 ? All Stars (Montpellier) vs. Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)

Getränke und Essen vor Ort (vegetarische Option)

PMR-Zugang

Italiano :

Roller Derby Tarbes è lieta di ospitare la prima tappa del Campionato Francese di Roller Derby N1 Zona 3!

Venite a fare il tifo per le squadre in 8 partite sensazionali.

Sabato 13 dicembre

10h ? All Stars (Montpellier) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)

12h15 ? Marmotte Cannibali (Grenoble) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)

16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Arpie Braqueuses (Pibrac)

19h ? Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

Domenica 14 dicembre

10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Cannibals Marmots (Grenoble)

12h15 ? All Stars (Montpellier) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? Arpie Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)

Bar e ristorazione in loco (opzione vegetariana)

Accesso PRM

Espanol :

Roller Derby Tarbes se complace en acoger la 1ª etapa del Campeonato de Francia de Roller Derby N1 Zona 3

Venga a animar a los equipos durante 8 sensacionales partidos.

Sábado 13 de diciembre

10h ? All Stars (Montpellier) vs Arpías Braqueuses (Pibrac)

12h15 ? Cannibals Marmots (Grenoble) contra Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? All Stars (Montpellier) contra Bones Breakers (Nîmes)

16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) contra Harpies Braqueuses (Pibrac)

19h ? Bones Breakers (Nîmes) contra Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

Domingo 14 de diciembre

10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) contra Cannibals Marmots (Grenoble)

12h15 ? All Stars (Montpellier) contra Auver’niaks (Clermont-Ferrand)

14h30 ? Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)

Bar y catering (opción vegetariana)

Acceso PMR

L’événement Roller Derby Tarbes Championnat de France N1 Tarbes a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de Tarbes|CDT65