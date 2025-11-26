Roller Derby Tarbes Championnat de France N1 TARBES Tarbes
Roller Derby Tarbes Championnat de France N1 TARBES Tarbes samedi 13 décembre 2025.
Roller Derby Tarbes Championnat de France N1
TARBES 65 Rue Jacques Duclos Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Le Roller Derby Tarbes a le plaisir d’accueillir la 1ère étape du Championnat de France de roller derby N1 Zone 3 !
Venez encourager les équipes pour 8 matchs sensationnels.
Samedi 13 décembre
10h • All Stars (Montpellier) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)
12h15 • Cannibals Marmots (Grenoble) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 • All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)
16h45 • Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)
19h • Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
Dimanche 14 décembre
10h • Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Cannibals Marmots (Grenoble)
12h15 • All Stars (Montpellier) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 • Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)
Buvette et restauration sur place (option végétarienne)
Accès PMR
TARBES 65 Rue Jacques Duclos Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Roller Derby Tarbes is delighted to host the 1st stage of the French Roller Derby Championship N1 Zone 3!
Come and cheer on the teams for 8 sensational matches.
Saturday, December 13th
10h ? All Stars (Montpellier) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)
12h15 ? Cannibals Marmots (Grenoble) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)
16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)
19h ? Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
Sunday, December 14th
10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Cannibals Marmots (Grenoble)
12h15 ? All Stars (Montpellier) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)
Refreshment bar and on-site catering (vegetarian option)
PRM access
German :
Roller Derby Tarbes freut sich, die 1. Etappe der französischen Roller Derby-Meisterschaft N1 Zone 3 auszurichten!
Kommen Sie und feuern Sie die Teams in 8 sensationellen Spielen an.
Samstag, den 13. Dezember
10h ? All Stars (Montpellier) vs. Harpies Braqueuses (Pibrac)
12h15 ? Cannibals Marmots (Grenoble) vs. Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)
16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)
19h ? Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
Sonntag, 14. Dezember
10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs. Cannibals Marmots (Grenoble)?
12h15 ? All Stars (Montpellier) vs. Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)
Getränke und Essen vor Ort (vegetarische Option)
PMR-Zugang
Italiano :
Roller Derby Tarbes è lieta di ospitare la prima tappa del Campionato Francese di Roller Derby N1 Zona 3!
Venite a fare il tifo per le squadre in 8 partite sensazionali.
Sabato 13 dicembre
10h ? All Stars (Montpellier) vs Harpies Braqueuses (Pibrac)
12h15 ? Marmotte Cannibali (Grenoble) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? All Stars (Montpellier) vs Bones Breakers (Nîmes)
16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Arpie Braqueuses (Pibrac)
19h ? Bones Breakers (Nîmes) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
Domenica 14 dicembre
10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) vs Cannibals Marmots (Grenoble)
12h15 ? All Stars (Montpellier) vs Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? Arpie Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)
Bar e ristorazione in loco (opzione vegetariana)
Accesso PRM
Espanol :
Roller Derby Tarbes se complace en acoger la 1ª etapa del Campeonato de Francia de Roller Derby N1 Zona 3
Venga a animar a los equipos durante 8 sensacionales partidos.
Sábado 13 de diciembre
10h ? All Stars (Montpellier) vs Arpías Braqueuses (Pibrac)
12h15 ? Cannibals Marmots (Grenoble) contra Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? All Stars (Montpellier) contra Bones Breakers (Nîmes)
16h45 ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) contra Harpies Braqueuses (Pibrac)
19h ? Bones Breakers (Nîmes) contra Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
Domingo 14 de diciembre
10h ? Biches Deluxe (Thonon-les-Bains) contra Cannibals Marmots (Grenoble)
12h15 ? All Stars (Montpellier) contra Auver’niaks (Clermont-Ferrand)
14h30 ? Harpies Braqueuses (Pibrac) vs Bones Breakers (Nîmes)
Bar y catering (opción vegetariana)
Acceso PMR
L’événement Roller Derby Tarbes Championnat de France N1 Tarbes a été mis à jour le 2025-11-24 par OT de Tarbes|CDT65