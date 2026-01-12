Roller derby Tournoi élite mixte Frost & Furious Maison des Associations et du Bénévolat Thonon-les-Bains

Roller derby Tournoi élite mixte Frost & Furious

Maison des Associations et du Bénévolat Avenue de la Grangette Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Venez assister à l’un des grands rendez-vous nationaux du roller derby français un tournoi mixte Élite réunissant 8 équipes venues des quatre coins de France.

.

Maison des Associations et du Bénévolat Avenue de la Grangette Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rollerderbythonon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Roller derby Tournament Frost & Furious

Come and watch one of the biggest events in French roller derby: a mixed Elite tournament bringing together eight teams from all over France.

L’événement Roller derby Tournoi élite mixte Frost & Furious Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL DESTINATION THONON