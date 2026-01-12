Roller derby Tournoi élite mixte Frost & Furious Maison des Associations et du Bénévolat Thonon-les-Bains
Roller derby Tournoi élite mixte Frost & Furious
Maison des Associations et du Bénévolat Avenue de la Grangette Thonon-les-Bains Haute-Savoie
Venez assister à l’un des grands rendez-vous nationaux du roller derby français un tournoi mixte Élite réunissant 8 équipes venues des quatre coins de France.
Maison des Associations et du Bénévolat Avenue de la Grangette Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rollerderbythonon@gmail.com
English : Roller derby Tournament Frost & Furious
Come and watch one of the biggest events in French roller derby: a mixed Elite tournament bringing together eight teams from all over France.
