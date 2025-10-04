Roller Disco #3 Bellengreville

Roller Disco #3 Bellengreville samedi 4 octobre 2025.

Roller Disco #3

Rue du Stade Bellengreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 23:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Cette année encore, Bellengreville vous fait patiner en musique lors de cette troisième édition du Roller Disco !

Au programme

Patinage en continu de 14h à 23h (prêt de patins sur place).

Borne d’arcade et flipper pour revivre l’émotion des jeux des années 80 !

Maquillage de 14h à 18h.

Restauration et boisson sur place en continu. .

Rue du Stade Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr

English : Roller Disco #3

German : Roller Disco #3

Italiano :

Espanol :

L’événement Roller Disco #3 Bellengreville a été mis à jour le 2025-09-04 par Calvados Attractivité