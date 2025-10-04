Roller Disco #3 Bellengreville
Roller Disco #3 Bellengreville samedi 4 octobre 2025.
Roller Disco #3
Rue du Stade Bellengreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Cette année encore, Bellengreville vous fait patiner en musique lors de cette troisième édition du Roller Disco !
Au programme
Patinage en continu de 14h à 23h (prêt de patins sur place).
Borne d’arcade et flipper pour revivre l’émotion des jeux des années 80 !
Maquillage de 14h à 18h.
Restauration et boisson sur place en continu. .
Rue du Stade Bellengreville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 23 68 38 contact@mairie-bellengreville.fr
English : Roller Disco #3
German : Roller Disco #3
Italiano :
Espanol :
L’événement Roller Disco #3 Bellengreville a été mis à jour le 2025-09-04 par Calvados Attractivité