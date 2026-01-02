Roller Disco Coeur sur toi Ateliers des Capucins Brest
Roller Disco Coeur sur toi Ateliers des Capucins Brest samedi 14 février 2026.
Roller Disco Coeur sur toi
Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Envie de patiner dans une ambiance féérique et magique ? Rejoignez le Roller Derby Brest, là où petit.es et grand.es peuvent se retrouver et s’amuser dans un décor hivernal enchanteur. Laissez-vous rythmer par la musique.
Entre amoureux, entre amis ou même en famille, célébrez l’amour sous toutes ses formes en musique, en rollers, en paillettes…
Une Saint-Valentin fun, disco et sur patins !
Informations pratiques
Apportez vos propres patins (pas de location disponible sur place)
Tout public. .
Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
English : Roller Disco Coeur sur toi
