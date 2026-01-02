Roller Disco Coeur sur toi Ateliers des Capucins Brest

Roller Disco Coeur sur toi

Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Envie de patiner dans une ambiance féérique et magique ? Rejoignez le Roller Derby Brest, là où petit.es et grand.es peuvent se retrouver et s’amuser dans un décor hivernal enchanteur. Laissez-vous rythmer par la musique.

Entre amoureux, entre amis ou même en famille, célébrez l’amour sous toutes ses formes en musique, en rollers, en paillettes…

Une Saint-Valentin fun, disco et sur patins !

Informations pratiques

Apportez vos propres patins (pas de location disponible sur place)

Tout public. .

