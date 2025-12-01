Roller disco de Noël La Piste Bourg-lès-Valence

Roller disco de Noël

La Piste 99 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 21:00:00

fin : 2025-12-27 01:00:00

Date(s) :

2025-12-27

La Roller Disco spéciale Noël débarque à La Piste ! Le multiplex se transforme en pistes de roller pour l’occasion.

Venez vous amuser, danser et patiner !

.

La Piste 99 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 11 07 lgevalence@gmail.com

English :

Christmas Roller Disco at La Piste! The multiplex is transformed into a roller rink for the occasion.

Come and have fun, dance and skate!

