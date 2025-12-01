Roller disco de Noël La Piste Bourg-lès-Valence
Roller disco de Noël La Piste Bourg-lès-Valence samedi 27 décembre 2025.
Roller disco de Noël
La Piste 99 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-27 21:00:00
fin : 2025-12-27 01:00:00
2025-12-27
La Roller Disco spéciale Noël débarque à La Piste ! Le multiplex se transforme en pistes de roller pour l’occasion.
Venez vous amuser, danser et patiner !
La Piste 99 avenue de Lyon Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 11 07 lgevalence@gmail.com
English :
Christmas Roller Disco at La Piste! The multiplex is transformed into a roller rink for the occasion.
Come and have fun, dance and skate!
