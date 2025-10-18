Roller Disco d’Halloween Salle Créach Leué Bourg-Blanc
Roller Disco d’Halloween Salle Créach Leué Bourg-Blanc samedi 18 octobre 2025.
Roller Disco d’Halloween
Salle Créach Leué Rue du Stade Bourg-Blanc Finistère
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
Viens te déchaîner sur la piste de la salle Créach Léué !
Petite restauration sur place pour reprendre des forces entre deux danses endiablées !
Les de 10 ans doivent être accompagnés (on ne veut pas qu’ils se fassent croquer par les monstres ).
Alors… prêt à rouler jusqu’à la tombe ? ️
Sort ton plus beau costume et viens enflammer la piste infernale ! .
Salle Créach Leué Rue du Stade Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne
L’événement Roller Disco d’Halloween Bourg-Blanc a été mis à jour le 2025-10-10 par OT PAYS DES ABERS