Roller Disco d’Halloween Salle Créach Leué Bourg-Blanc

Roller Disco d’Halloween Salle Créach Leué Bourg-Blanc samedi 18 octobre 2025.

Roller Disco d’Halloween

Salle Créach Leué Rue du Stade Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Viens te déchaîner sur la piste de la salle Créach Léué !

Petite restauration sur place pour reprendre des forces entre deux danses endiablées !

Les de 10 ans doivent être accompagnés (on ne veut pas qu’ils se fassent croquer par les monstres ).

Alors… prêt à rouler jusqu’à la tombe ? ️

Sort ton plus beau costume et viens enflammer la piste infernale ! .

Salle Créach Leué Rue du Stade Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Roller Disco d’Halloween Bourg-Blanc a été mis à jour le 2025-10-10 par OT PAYS DES ABERS