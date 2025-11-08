Roller Disco d’Halloween des Patineurs de l’Aulne Châteauneuf-du-Faou
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2025-11-08 17:00:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
2025-11-08
Roller Disco d’Halloween des Patineurs de l’Aulne au gymnase Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou: plusieurs animations vous seront proposées: élection du meilleur déguisement, jeux, chorographies, défis.
le samedi 08 novembre de 17h à 22h
> entrée 3€
> Location de patins 2€
> Buvette et restauration sur place
Une partie des fonds sera reversée à l’association collectif 29, accueillir la différence .
Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
