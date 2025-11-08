Roller Disco d’Halloween des Patineurs de l’Aulne Châteauneuf-du-Faou

Roller Disco d’Halloween des Patineurs de l’Aulne

Salle Ar Sterenn Châteauneuf-du-Faou Finistère

Roller Disco d’Halloween des Patineurs de l’Aulne au gymnase Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou: plusieurs animations vous seront proposées: élection du meilleur déguisement, jeux, chorographies, défis.

le samedi 08 novembre de 17h à 22h

> entrée 3€

> Location de patins 2€

> Buvette et restauration sur place

Une partie des fonds sera reversée à l’association collectif 29, accueillir la différence .

