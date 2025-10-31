Roller disco Halloween La Piste Bar & Bowling Bourg-lès-Valence
Roller disco Halloween La Piste Bar & Bowling Bourg-lès-Valence vendredi 31 octobre 2025.
Roller disco Halloween
La Piste Bar & Bowling 99, avenue de Lyon Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31 01:00:00
2025-10-31
La soirée la plus flippante (et stylée) de l’année arrive ! La Piste se transforme en dancefloor hanté… et cette fois, les zombies ont des patins aux pieds !
La Piste Bar & Bowling 99, avenue de Lyon Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 11 07 contact@lapistebowling.fr
English :
The scariest (and most stylish) party of the year is coming! La Piste is transformed into a haunted dancefloor? and this time, the zombies have skates on their feet!
German :
Die gruseligste (und stylischste) Party des Jahres steht bevor! La Piste verwandelt sich in einen spukigen Dancefloor? und diesmal haben die Zombies Schlittschuhe an den Füßen!
Italiano :
La festa più spaventosa (e più elegante) dell’anno sta arrivando! La Piste si trasforma in una pista da ballo infestata e questa volta gli zombie hanno i pattini ai piedi!
Espanol :
¡Llega la fiesta más terrorífica (y elegante) del año! La Piste se transforma en una pista de baile encantada… ¡y esta vez, los zombis llevan patines en los pies!
L’événement Roller disco Halloween Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme