ROLLER DISCO PARTY !

9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Préparez vos patins et rejoignez la piste du Roller Dance.

Sortez vos patins et plongez dans une ambiance rétro, festive et totalement déjantée.

Sous les lumières de la boule à facettes et sur une playlist 100% disco, venez danser, rouler et vibrer au rythme de la musique. Que vous soyez fan des années 70, amateur de roller ou simplement en quête d’une sortie originale, cette soirée est faite pour vous.

Possibilité de se restaurer sur place. .

9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 35 rollerdance.clermontlherault@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get your skates ready and hit the Roller Dance track.

L’événement ROLLER DISCO PARTY ! Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-02-24 par 34 OT DU CLERMONTAIS