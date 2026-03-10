Roller Disco Rue de la libération Pontarlier

Roller Disco

Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Organisé par Roller Skate Pontarlier.

La fièvre du samedi soir s’empare de Pontarlier ! En marge du tournoi de roller hockey Distille ton Puck , la piste se transforme en Roller Disco géante. Sortez vos patins, votre casques et vos paillettes pour une soirée déguisé. Lot pour le meilleur d’entre vous ! Pas de location sur place. .

Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 20 77 07 infositersp@gmail.com

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English : Roller Disco

L’événement Roller Disco Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS