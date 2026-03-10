Roller Disco Rue de la libération Pontarlier
Roller Disco Rue de la libération Pontarlier samedi 25 avril 2026.
Roller Disco
Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Organisé par Roller Skate Pontarlier.
La fièvre du samedi soir s’empare de Pontarlier ! En marge du tournoi de roller hockey Distille ton Puck , la piste se transforme en Roller Disco géante. Sortez vos patins, votre casques et vos paillettes pour une soirée déguisé. Lot pour le meilleur d’entre vous ! Pas de location sur place. .
Rue de la libération Gymnase Léo Lagrange Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 20 77 07 infositersp@gmail.com
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English : Roller Disco
L’événement Roller Disco Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS