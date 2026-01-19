Roller Disco Lagadennou Roscoff

Roller Disco

Lagadennou 135 rue de la Baie Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Envie de vous déhancher sur de la bonne musique ? De rouler et de nous montrer vos plus beaux patins ? De revivre ou de découvrir le roller disco ? Les Moguérou l’ont fait !!!

En partenariat avec le roller club de Roscoff, nous vous proposons de venir vous amuser. N’hésitez pas à partager autour de vous car c’est ouvert à tous !

Au programme

– Un espace réservé pour nos petits débutants.

– Une incroyable piste, des boules à facettes, des jeux de lumière et de la bonne musique.

– Un espace restauration type américain dinner.

– Le roller club vous prêtera (dans la limite des stocks disponibles) les rollers pour vos enfants.

Ouvert aux adultes, adolescents et enfants que vous soyez pro du roller ou simple amateur de bonne musique, venez vous amuser. .

