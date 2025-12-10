Roller disco Salle polyvalente Roscoff
Salle polyvalente 135, route de la Baie Roscoff Finistère
Envie de bouger au rythme de la musique ? De chausser vos patins et de briller sous les boules à facettes ? Les Moguérou l’ont fait !
En partenariat avec le roller club de Roscoff, rendez-vous à la salle omnisports de Roscoff.
Au programme grande piste roller, espace danse pour ceux sans patins, espace débutants, mini disco pour les enfants (17h30-18h), concours du plus beau déguisement, tombola et espace restauration façon diner américain.
Le roller club prêtera des patins aux enfants (stocks limités).
Ouvert aux adultes, ados et enfants. .
Salle polyvalente 135, route de la Baie Roscoff 29680 Finistère Bretagne
English :
