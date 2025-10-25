Roller Halloween Party 7 Route de St Roch Pontchâteau
Route de St Roch Gymnase du Landas Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 23:30:00
2025-10-25
Roller Halloween Party saison 7
15h à 18h spécial kids (sous la responsabilité des parents) Stand maquillage gratuit l’après-midi
De 18h à 23h30
Soirée tout public
Entrée 5€
2€ piétons et licenciés
2€ location de rollers
Restauration sur place bonbons et barbe à papa
Contact rollerclubpontchateau@gmail.com .
Route de St Roch Gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
