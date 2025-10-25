Roller Halloween Party 7 Route de St Roch Pontchâteau

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Roller Halloween Party saison 7

15h à 18h spécial kids (sous la responsabilité des parents) Stand maquillage gratuit l’après-midi

De 18h à 23h30

Soirée tout public

Entrée 5€

2€ piétons et licenciés

2€ location de rollers

Restauration sur place bonbons et barbe à papa

Contact rollerclubpontchateau@gmail.com .

Route de St Roch Gymnase du Landas Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

