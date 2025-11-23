Roller Party ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-31 10:30 – 12:30

Gratuit : non 2 € Tout public

Dans un décor féérique, les amateurs de glisse vont s’en donner à cœur joie sur le parquet de la salle de l’ESCALL, qui se transforme pour l’occasion en piste de roller !Et quoi de plus fun que d’y ajouter de la musique ?Un espace complémentaire d’animations gratuites permettra aussi de s’amuser au air hockey, flipper, baby-foot, jeux d’arcades, ping-pong, Lego® géants et dessins…Entrée libre à l’ESCALL / 2 € : accès à la piste de roller party (location de patins et protections comprise).Il est possible d’apporter ses propres patins « quad » / Rollers en ligne interdits.Boissons et restauration légère proposées par le Judo Club et l’ALSSRH.

ESCALL Saint-Sébastien-sur-Loire 44230