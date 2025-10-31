Roller party Halloween Locminé

Roller party Halloween Locminé vendredi 31 octobre 2025.

Roller party Halloween

Halle des sports, r. de la Bouillerie Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Venez avec vos plus beau déguisements, avec ou sans rollers. Location de roller 2€, entrée 3€. Buvette et petite restauration, animation DJ Jerem. De 18h à 23h. .

Halle des sports, r. de la Bouillerie Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Roller party Halloween Locminé a été mis à jour le 2025-09-22 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE