Roller party Halloween Locminé

Roller party Halloween
Halle des sports, r. de la Bouillerie Locminé Morbihan
Venez avec vos plus beau déguisements, avec ou sans rollers. Location de roller 2€, entrée 3€. Buvette et petite restauration, animation DJ Jerem. De 18h à 23h. .
Halle des sports, r. de la Bouillerie Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37
