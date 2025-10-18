Roller Party Halloween Rosières-près-Troyes

Roller Party Halloween Rosières-près-Troyes samedi 18 octobre 2025.

Roller Party Halloween

COSEC 1 Rosières-près-Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Au programme

> Concours de déguisements à 20h (sors ton costume le plus terrifiant ou le plus déjanté !)

> Concours de cri à 21h (En mode psychose !)

> Des surprises tout au long de la soirée…



Ouvert à tous, petits et grands !

Entrée libre (location de matériel possible).



Buvette* & restauration sur place pour recharger vos batteries (ou vos crocs de vampire).



Places limitées à 200 !

Inscriptions vivement conseillées.



Alors… qui osera rouler dans la nuit d’Halloween ?



Invitez vos amis, venez déguisés, et préparez-vous à une soirée monstrueusement fun !



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

COSEC 1 Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Roller Party Halloween Rosières-près-Troyes a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne