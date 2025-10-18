Roller Party Halloween Rosières-près-Troyes
Roller Party Halloween Rosières-près-Troyes samedi 18 octobre 2025.
Roller Party Halloween
COSEC 1 Rosières-près-Troyes Aube
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 22:00:00
2025-10-18
Au programme
> Concours de déguisements à 20h (sors ton costume le plus terrifiant ou le plus déjanté !)
> Concours de cri à 21h (En mode psychose !)
> Des surprises tout au long de la soirée…
Ouvert à tous, petits et grands !
Entrée libre (location de matériel possible).
Buvette* & restauration sur place pour recharger vos batteries (ou vos crocs de vampire).
Places limitées à 200 !
Inscriptions vivement conseillées.
Alors… qui osera rouler dans la nuit d’Halloween ?
Invitez vos amis, venez déguisés, et préparez-vous à une soirée monstrueusement fun !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
COSEC 1 Rosières-près-Troyes 10430 Aube Grand Est
