Roller party Gymnase Montlieu-la-Garde

Roller party
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Roller party On vous attend nombreux pour faire chauffer les roulettes
.
Gymnase D134 Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Roller party: We’re waiting for you to heat up the wheels!
