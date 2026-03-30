Roller Trophée des 3 pistes Patinodrome Valence

Roller Trophée des 3 pistes

Patinodrome 991 Rte des Charretiers Valence Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le Trophée International des 3 Pistes revient à Valence d’Agen du 4 au 6 avril 2026. Une compétition de roller vitesse réunissant les meilleurs patineurs internationaux au Patinodrome Jacques Fronton.

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Patinodrome 991 Rte des Charretiers Valence 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 39 61 67

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English : Roller Trophée des 3 pistes

The International Three Tracks Trophy returns to Valence d’Agen from April 4 to 6, 2026. A roller speed skating competition bringing together top international athletes at the Jacques Fronton Skating Track.

L’événement Roller Trophée des 3 pistes Valence a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Deux Rives