Roller/trot disco

Salle des sports Commana Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 21:30:00

Date(s) :

2025-11-21

Lam’Pôle Ados et le Cal 29 vous propose une soirée Roller à Commana. Freestyle, initiation avec le RCPL. Bar soft. Casque obligatoire et protèges poignets pour roller; autres protections conseillées. .

Salle des sports Commana 29450 Finistère Bretagne +33 6 19 55 49 47

L’événement Roller/trot disco Commana a été mis à jour le 2025-11-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX