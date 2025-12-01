Rollercoaster Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Jonglage ultra-moderne pop-punk.

Prenez place dans les montagnes russes (rollercoaster en anglais) circassiennes et préparez-vous aux montées d’adrénaline !

Dans un décor tout en fluorescence, constitué de structures gonflables géantes, la star mondiale du jonglage contemporain, Wes Peden, s’amuse et nous amuse avec tout ce qui lui passe entre les mains serpents en plastique de 4 mètres, cordes à sauter acidulées, ombrelles, balles et massues multicolores.

Défiant les règles traditionnelles du jonglage, ainsi que les lois de la virtuosité, l’artiste déjanté et ultra-créatif réinvente le monde des attractions avec, en fil rouge, le dilemme entre liberté et sécurité.

Impressionnant ! .

